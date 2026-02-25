x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA

Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   16:15
Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA
Sursa foto: Hepta/ Zelenski a afirmat că discuțiile dintre cele două echipe se vor concentra pe un „pachet de prosperitate” și cooperare economică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri faptul că șeful delegației ucrainene privind negocierile de pace, Rustem Umierov, se va întâlni joi, la Geneva, cu echipa americană. Liderul de la Kiev a anunțat și când ar putea avea loc următoarea întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, faptul că Rustem Umierov, șeful delegației ucrainene de negociere, va purta discuții cu echipa americană la Geneva, joi, 26 februarie.

El a făcut acest anunț într-o conversație pe WhatsApp cu reporterii, notează Sky News.

Umierov se va întâlni cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, dar și cu alți oficiali americani.

Potrivit sursei citate, Zelenski a afirmat că discuțiile dintre cele două echipe se vor concentra pe un „pachet de prosperitate” și cooperare economică.

Președintele ucrainean a mai precizat faptul că această întâlnire SUA-Ucraina face parte din „pregătirile pentru o întâlnire trilaterală cu Rusia, care credem că va avea loc la începutul lunii martie”, potrivit France24.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: zelenski geneva sua
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri