Zelenski spune că planurile de pace vor fi prezentate Rusiei în câteva zile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că planurile de pace revizuite, negociate de SUA, ar putea fi prezentate Rusiei în câteva zile, în urma discuțiilor de la Berlin.

Președintele ucrainean a părăsit Germania încrezător că propunerile negociate cu SUA vor fi finalizate în curând, după ce a primit garanții cruciale de securitate din partea aliaților săi europeni și a Washingtonului, scrie The Independent.

Anunțul lui Zelenski vine după două zile de discuții la Berlin. Luni, oficialii americani au declarat că au rezolvat „90%” din problemele dintre Rusia și Ucraina, dar, în ciuda tonului pozitiv, nu este clar dacă sfârșitul războiului este mai aproape, mai ales că partea rusă este absentă de la discuțiile actuale, potrivit The Guardian.



Președintele ucrainean a declarat că, dacă Rusia va respinge propunerile, ar fi „o cerere justă” să se solicite SUA mai multe arme și sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și SUA ar putea avea o nouă rundă de discuții de pace în Statele Unite chiar în acest weekend, după consultările dintre Washington și Moscova.

„Ne bazăm pe cinci documente. Unele dintre ele se referă la garanții de securitate: obligatorii din punct de vedere juridic, adică votate și aprobate de Congresul SUA”, a spus Zelenski, adăugând că garanțiile vor „reflecta articolul 5” al NATO.

Potrivit The Guardian, oficialii americani au refuzat să ofere detalii specifice despre ce ar putea include pachetul de securitate și ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar încerca să cucerească mai mult teritoriu după încheierea unui acord de pace. Cu toate acestea, ei au confirmat că SUA nu intenționează să trimită trupe terestre în Ucraina.

În continuare, principalul punct de divergență între echipa ucraineană și negociatorii americani rămâne problema teritoriului. În timp ce Trump dorește ca Ucraina să renunțe la părțile din regiunea Donbas pe care le mai deține, Ucraina vrea înghețarea liniilor la punctul actual de contact.

Momentan, nu este clar cum vor proceda cele două părți în ceea ce privește problema teritorială, Zelenski sugerând anterior că o soluție de compromis, cum ar fi o zonă economică liberă, ar fi teoretic posibilă dacă poporul ucrainean ar decide acest lucru prin organizarea unui referendum.

