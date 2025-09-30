Zelenski cere producție maximă de drone și rachete

Volodimir Zelenski a anunțat că a convocat o ședință cu factori decidenți din domeniul apărării și cu reprezentanți ai companiilor militare pentru a discuta prioritățile strategice privind producția de armament. Scopul declarat: „să producem la maximum”, deoarece capacitățile interne ale Ucrainei „sunt încă departe de lucra la capacitate”, relatează Ukrinform.

Zelenski a spus că în cadrul discuției au participat producătorii de armament pe termen lung, oficiali ai Ministerului Apărării și reprezentanți ai forțelor de securitate, iar tema centrală a fost volumele de producție.

„Ieri am vorbit în detaliu cu producătorii noştri şi am mai vorbit cu ei şi astăzi. Apoi au participat toţi cei responsabili din partea statului pentru contracte şi finanţare. Trebuie să producem la maximum, iar capacitatea noastră de producţie ucraineană este încă departe de a fi atinsă”, a spus el.

Zelenski a declarat că finanţarea ucraineană este direcţionată astfel încât fiecare companie capabilă să livreze rezultate de calitate să primească comenzi şi să le poată îndeplini integral.

„Partenerii ne ajută cu finanţarea, în special pentru drone. Acest lucru este important şi se observă. Sarcina Ministerului Apărării şi a tuturor instituţiilor implicate este să asigure că producătorii primesc cât mai multe comenzi pe care le pot îndeplini realist”, a spus el.

(sursa: Mediafax)