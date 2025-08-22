Zelenski: Rusia vrea să „scape” de întâlnire

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că „încearcă să scape de organizarea unei întâlniri” pentru a discuta aranjamentele de pace, spunând: „Nu vor să pună capăt acestui război”.

Zelenski a indicat atacurile rusești continue asupra Ucrainei, inclusiv asupra unor facilități ale unei companii americane, precum și un număr tot mai mare de presupuse provocări împotriva țărilor NATO, inclusiv Lituania și Polonia.

„(Acestea nu sunt) accidente - ci imprudență rusă”, a declarat el.

„Ne așteptăm ca partenerii noștri să răspundă într-un mod principial. Acest război trebuie să se încheie. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a opri războiul. Putin nu înțelege nimic altceva decât forța și presiunea”.

El a remarcat rapid și sugestia președintelui american Donald Trump privind acțiuni mai ofensive.

Joi, Trump și-a exprimat frustrarea față de obstrucționarea Rusiei. Într-o postare pe Truth Social, președintele american și-a învinuit predecesorul, Joe Biden, pentru că nu a permis Ucrainei să „riposteze” împotriva Rusiei.

(sursa: Mediafax)