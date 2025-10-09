Zelenski: Livrările de rachete Tomahawk ar putea forța Rusia „să se trezească”

Livrarea rachetelor Tomahawk ar putea „forța Rusia să vadă realitatea și să se așeze la masa negocierilor”, a spus președintele Volodimir Zelenski într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, pe 8 octombrie.

Liderul ucrainean a subliniat că sprijinul american ar putea consolida semnificativ poziția Ucrainei în eventuale tratative de pace.

„Este important să transmitem semnalul că Ucraina va fi întărită prin toate mijloacele posibile. Iar Tomahawk-urile sunt unul dintre aceste mijloace”, a declarat Zelenski.

El a precizat că a ridicat pentru prima dată subiectul livrărilor de Tomahawk anul trecut, la New York, când s-a întâlnit cu Donald Trump, pe atunci candidat republican.

La ultima lor întrevedere, în marja Adunării Generale ONU, Trump ar fi promis „să analizeze posibilitatea la nivel tehnic”.

Tomahawk-urile sunt rachete de croazieră subsonice cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte la o distanță cuprinsă între 1.600 și 2.500 de kilometri.

O astfel de armă ar permite Ucrainei să atingă obiective militare adânc în teritoriul rus, inclusiv în Siberia, scrie Kyiv Independent.

În prezent, Kievul se bazează în principal pe drone cu rază lungă produse intern, care transportă cantități mult mai mici de explozibil.

Reacția Kremlinului nu a întârziat: Vladimir Putin a avertizat, în cadrul Forumului Valdai, că o eventuală livrare de Tomahawk ar marca „o nouă etapă de escaladare” și ar putea submina relațiile dintre SUA și Rusia.

La rândul său, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a spus că transferul acestor rachete ar reprezenta „o schimbare calitativă a situației” și a susținut că ele ar putea fi folosite doar „cu implicarea personalului american”.

(sursa: Mediafax)