Zelenski, discuție cu Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia

de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   21:20
Sursa foto: Hepta

Președintele Volodimir Zelenski a discutat cu premierul britanic Keir Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia de săptămâna viitoare, scrie Sky News.

Liderul ucrainean a declarat că este „recunoscător pentru sprijinul” acordat de premierul britanic.

El adaugă că cele două națiuni sunt de acord cu privire la pericolul reprezentat de planul Moscovei de a ocupa o mare parte din estul Ucrainei în cadrul oricărui acord de pace.

„Avem nevoie de pași clari, de o coordonare maximă cu partenerii noștri. Apreciem determinarea Marii Britanii, a Statelor Unite și a tuturor partenerilor de a pune capăt războiului. Lucrăm activ pentru o diplomație constructivă și pentru soluții care să funcționeze. Am convenit asupra următoarelor contacte”, a spus Zelenski.

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska în 15 august.

(sursa: Mediafax)

 

