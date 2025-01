Zelenski îi cere lui Trump să fie de partea Ucrainei şi spune că Putin nu se teme de Europa

"Vrem ca el (Trump) să fie de partea dreptăţii, de partea Ucrainei", a afirmat Zelenski, în interviul difuzat marţi seara. "Putin nu se teme de Europa", a adăugat el.



Zelenski a mai explicat că Ucraina nu poate recunoaşte ocupaţia Rusiei, dar că preferă o soluţie diplomatică.



Casa Albă nu a avut niciun comentariu imediat.



Trump, care a preluat mandatul la 20 ianuarie, a promis că va pune capăt în curând războiului dintre Rusia şi Ucraina, fără să spună cum anume va face acest lucru. Consilierii săi au sugerat că ajungerea la un acord în acest sens ar putea dura luni de zile. Trump şi-a exprimat disponibilitatea de a vorbi cu Putin despre încheierea războiului, în contrast cu administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden, care l-a evitat pe liderul rus.



Victoria electorală a lui Trump din noiembrie 2024 a creat speranţa unei soluţionări diplomatice care să pună capăt invaziei Moscovei asupra Ucrainei, care a început în februarie 2022, dar a condus şi la temeri la Kiev că un acord de pace rapid ar putea avea un preţ mare pentru Ucraina, notează Reuters.



După declanşarea invaziei ruse, Statele Unite sub conducerea lui Biden au deblocat peste 175 de miliarde de dolari sub formă de ajutor pentru Ucraina, inclusiv peste 60 de miliarde de dolari în asistenţă de securitate. Nu este sigur dacă ajutorul va continua în acelaşi ritm în mandatul lui Trump, notează Reuters.



Pe de altă parte, într-o postare pe platforma X, Zelenski l-a acuzat pe Putin că doreşte să prelungească războiul pe termen nedefinit şi a adăugat că preşedintele rus se teme de negocieri şi de lideri puternici, transmite miercuri EFE.



"Astăzi Putin a dovedit încă o dată că îi este frică de negocieri şi de lideri puternici şi face tot posibilul pentru a prelungi războiul", a scris Zelenski pe contul său, după ce Putin l-a acuzat că nu are legitimitatea de a semna un acord de pace cu Rusia, din moment ce mandatul i-a expirat în luna mai a anului trecut şi de atunci nu a mai convocat alegeri.



Constituţia ucraineană interzice organizarea de alegeri în timpul legii marţiale, în vigoare în Ucraina de la începutul invaziei ruse, aminteşte EFE.



"Toate mişcările pe care le face şi trucurile sale cinice caută să facă acest război fără sfârşit", a scris Zelenski referitor la Putin.



Şeful statului ucrainean a adăugat că "există acum şansa de a realiza o pace reală" şi l-a acuzat pe Putin că "face tot ce îi stă în putere pentru a continua crimele pe scară largă sau pentru a face o pauză pentru a-şi continua atacurile hibride în timp ce se pregăteşte pentru o nouă invazie pe scară largă".



Zelenski le-a cerut liderilor mondiali să nu repete "greşelile anilor trecuţi" cu privire la Rusia. "Putin are capacităţi semnificative de a submina stabilitatea globală, dar este prea slab pentru a rezista presiunii reale din partea liderilor puternici", a scris el, într-o posibilă aluzie la noul preşedinte al SUA, Donald Trump.



"De aceea trebuie să acţionăm decisiv şi în unitate", a spus Zelenski. "Pace adevărată este posibilă, dacă Rusia este forţată" să o accepte, a subliniat el.

AGERPRES