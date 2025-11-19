Zelenski anunță acorduri majore de apărare și energie după vizitele în Grecia, Franța și Spania

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat miercuri principalele rezultate ale vizitelor sale oficiale în Grecia, Franța și Spania, subliniind că acestea vor consolida capacitatea de apărare a Ucrainei și vor asigura resurse esențiale pentru sezonul rece.

Zelenski a transmis pe platforma X că Grecia va deveni „un hub energetic important pentru Ucraina și pentru întreaga Europă Centrală și de Est”.

La Atena, Ucraina a semnat un acord privind furnizarea de gaz pentru la iarnă, menit să acopere necesarul de consum în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Liderul ucrainean i-a mulțumit premierului grec Kyriakos Mitsotakis pentru sprijin.

În Franța, Zelenski a obținut unul dintre cele mai consistente angajamente militare: până în 2035, Ucraina și Parisul au convenit asupra unui pachet strategic care include 100 de avioane Rafale F4, sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T, radare moderne, rachete aer-aer și bombe ghidate.

Până la finalul anului, Ucraina va primi și un nou pachet de asistență militară. Zelenski a mulțumit președintelui Emmanuel Macron pentru acest sprijin „semnificativ”.

Spania își menține, de asemenea, sprijinul pe scară largă pentru apărarea Ucrainei. Premierul Pedro Sanchez a anunțat contribuții de 100 de milioane de euro pentru achiziția de rachete de apărare aeriană prin inițiativa PURL, 215 milioane de euro prin instrumentul SAFE și 200 de milioane de euro pentru sectorul energetic ucrainean.

Madridul pregătește și un nou pachet defensiv care include rachete IRIS-T.

„Trebuie să continuăm să lucrăm cu partenerii noștri pentru a păstra unitatea, astfel încât fiecare săptămână să întărească Ucraina”, a transmis Zelenski, încheindu-și mesajul cu „Glorie Ucrainei!”.

