Trump a vrut să desfășoare trupe terestre americane în Iran

Președintele american, Donald Trump, a exprimat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea de trupe terestre în Iran, potrivit a doi oficiali americani, unui fost oficial american și unei alte persoane care are cunoștință despre conversații.

Informația a fost publicată în exclusivitate de NBC News și subliniază că afirmațiile făcute de Trump în privat nu s-au concentrat pe o invazie terestră la scară largă a Iranului, ci mai mult pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice, mai spun sursele pentru NBC News.

Președintele american a purtat discuții despre această idee cu oficiali republicani din afara Casei Albe, prezentând în același timp viziunea sa pentru un Iran postbelic în care uraniul iranian este în siguranță.

Sursele au mai afirmat pentru NBC News, că Trump nu a luat nicio decizie și nu a dat niciun ordin care să aibă legătură cu trupele terestre.

Casa Albă a reacționat în urma acestor informații, calificând că sursele nu fac parte din echipa de securitate a lui Trump și nu sunt puse la curent cu discuțiile.

„Această poveste se bazează pe presupuneri ale unor surse anonime care nu fac parte din echipa de securitate națională a președintelui și care, în mod evident, nu sunt la curent cu aceste discuții. Președintele Trump păstrează întotdeauna, în mod înțelept, toate opțiunile deschise, dar oricine încearcă să insinueze că el este în favoarea unei opțiuni sau a alteia dovedește că nu are un loc real la masa discuțiilor”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, potrivit unui comunicat citat de NBC News.

Joi, într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o „o pierdere de timp”.

„Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde”, a spus președintele american.

