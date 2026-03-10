Asistență juridică gratis la un click distanță: Românii pot avea acces mai rapid la un avocat din oficiu

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) pregătește o platformă digitală care simplifică accesul la ajutor legal în dosare penale sau civile.

Cine poate beneficia de avocat din oficiu?

Legea permite asistență juridică gratuită pentru procese penale (suspecți sau victime) ori civile (divorț, partaj, litigii de muncă).

Cererea se face la poliție/procuror în procesele penale sau la instanță în procesele civile, dovedind lipsa mijloacelor materiale.

„Există şi situaţii în care discutăm despre asistenţă extra-judiciară, respectiv în afara unui proces, când solicitarea unui justiţiabil este aprobată de decanul baroului pe raza căruia se desfăşoara activitatea respectivă”, explică Sergiu Stănilă, vicepreședinte UNBR, pentru observatornews.ro.

Peste 7.000 de avocați din oficiu sunt disponibili în toată țara. Plata o face statul, iar beneficiarii evită astfel să dea peste escroci.

„Platforma îl pune pe cetăţean la adăpostul faptului de a comunica cu un non-avocat pentru că e foarte greu în momentul de faţă să faci deosebirea dintre un avocat şi un non-avocat, care pretinde că este avocat”, precizează avocatul Sergiu Marin Capisizu, manager de proiect.

De ce preferă oamenii să-și angajeze un avocat?

Mulți preferă să își angajeze un avocat deoarece le oferă ma multă încredere.

„Dacă ai încredere în cineva şi poate am un prieten avocat, ai merge mai degrabă cu persoana pe care o cunoşti”, spun oamenii.

Dacă nu aveți resurse financiare și vreți un avocat ales, puteți face o înțelegere prin care îi acordaţi un onorariu de succes, adică o pare din banii câștgați din despăgubiri după terminarea procesului.