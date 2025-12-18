Trei avocați, suspecți, audiați de ore bune de procurori în dosarul cetățeniilor

Audierile continuă la acest moment, în contextul unei anchete complexe care vizează dobândirea ilegală a cetățeniei române. În paralel, la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, sunt audiați mai mulți solicitanți de cetățenie – 10 cetățeni ucraineni și 20 de cetățeni turci – precum și patru intermediari ucraineni.

De asemenea, la Serviciul de Evidență a Persoanelor din Sector 6, 14 funcționari sunt audiați de procurorul de caz, fiind puse în mișcare acțiuni penale și dispuse opt măsuri de control judiciar, iar audierile continuă cu încă cinci suspecți.



Autoritățile subliniază că măsurile dispuse reprezintă etape procedurale și nu afectează prezumția de nevinovăție a celor implicați.

Ancheta este în curs, iar autoritățile promit informări suplimentare pe măsură ce investigațiile progresează.



(sursa: Mediafax)