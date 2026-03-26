Eșec pentru AUR la Curtea Constituțională: Legile bugetare pe 2026 au respectat legea fundamentală

Conform comunicatului oficial, CCR a decis că Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptată în conformitate cu prevederile constituționale, respingând sesizarea depusă de parlamentari AUR. Judecătorii au arătat că dezbaterea și adoptarea legii s-au realizat în procedura de urgență prevăzută de Constituție și că nu există obligația constituțională de a solicita din nou avizele Consiliului Legislativ sau ale Consiliului Economic și Social în timpul procesului legislativ.

Curtea a subliniat, de asemenea, că eventualele neconcordanțe între buget și programul de guvernare sau rezultatele unor referendumuri locale nu pot face obiectul controlului de constituționalitate.

CCR a precizat că multe dintre argumentele invocate în sesizare se referă la modul de elaborare și la structura bugetului de stat, aspecte care țin de oportunitatea politică și de politicile bugetare ale Guvernului și Parlamentului. Potrivit Curții, alocarea fondurilor pentru anumite investiții sau mecanismele de redistribuire a resurselor bugetare reprezintă decizii de politică publică, care nu pot fi analizate din perspectiva constituționalității.

Într-o decizie separată, Curtea Constituțională a respins și obiecția de neconstituționalitate privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. Judecătorii au constatat că actul normativ a fost adoptat cu respectarea procedurilor constituționale și că avizul Consiliului Economic și Social are doar caracter consultativ.

CCR a precizat că o parte dintre criticile formulate de autorii sesizării vizează menținerea la același nivel a pensiilor, alocațiilor pentru copii și burselor studențești. Aceste aspecte nu sunt reglementate prin legea bugetului asigurărilor sociale, ci prin alte acte normative deja în vigoare, precum Legea nr.141/2025 și Ordonanța de urgență nr.9/2026.

Curtea Constituțională a subliniat că ambele decizii sunt definitive și general obligatorii. Motivarea completă a hotărârilor va fi publicată ulterior în Monitorul Oficial al României.

(sursa: Mediafax)