CCR dă o lovitură Guvernului Ilie Bolojan. Reforma pensiilor magistraților este neconstituțională

Judecătorii CCR au admis, cu 5 voturi pentru, sesizarea ÎCCJ, astfel că legea a fost declarată neconstituțională.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”.

Legea pensiilor magistraților, respinsă pe motive de formă

Legea nu a fost respinsă pe motive de fond, ci din motive „extrinseci”, de formă.

Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru ultima variantă a proiectului de act normativ.

Obiecția de neconstituționalitate a Instanței Supreme

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanţiale condiţiilor de pensionare pentru magistraţi, a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Aceasta a decis, în 4 septembrie, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.

”Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, arată ICCJ.

Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor ”încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

”Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, precizează documentul ÎCCJ.

Reforma pensiilor magistraților

Proiectul de lege, respins de CCR, prevede reforma sistemului de pensii pentru judecători și procurori.

-Vârsta de pensionare standard a magistraților la 65 de ani.

-35 de ani de vechime în funcția de magistrat. În prezent, aceștia se pot pensiona dacă au 25 de ani vechime și pot ieși astfel la pensie în jurul vârstei de 48 de ani, punând presiune pe sistemul judiciar și pe bugetul de stat.

-Pensia magistraților nu poate să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. În prezent se stabilește la 80% din ultimul salariu brut încasat.

-Magistraților aflați în funcție li se aplică eșalonat creșterea vârstei de pensionare prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1,6 ani până în 2036.

-Magistrații se vor putea pensiona anticipat dacă au o vechime de 35 de ani, însă dacă nu au împlinit vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Proiectul de lege a dus la reacții dure în sistemul judiciar și la declanșarea de proteste de către instanțe și parchete prin suspendarea activității, deși magistrații nu au voie să facă grevă.