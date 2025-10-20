Ludovic Orban, după decizia CCR: Sunt revoltat

Ludovic Orban spune că de mai mulți ani se înceracă eliminarea pensiilor speciale.

„Orice încercare de a readuce pensiile magistraților într-o haină cât mai apropiată de principiul contributivității a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Să ne aducem aminte în anul 2000, când a fost o decizie a Curții Constituționale împotriva unei modificări a legii, să ne aducem aminte de 2010, când s-a încercat în perioada Băsescu-Boc desființarea pensiilor speciale ale magistrațiilor și Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională, tot niște temeiuri extrem de, cum să le spun, complet fără legătură cu prevederile constituționale. Eu cred că prevederea esențială din Constituție este că cetățenii sunt egali în fața legii fără privilegii și fără discriminare. Ca atare, inclusiv pensionarea ar trebui să fie”, a declarat, luni, la Digi24, Ludovic Orban.

El spune că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan pe această temă.

„N-am apucat să vorbesc cu președintele, dar este evident că aici există o judecată care trebuie să țină cont, unu, în primul rând, de textul Constituției. În al doilea rând, trebuie să țină cont și de percepția publică, de orientarea opiniei publici. Este clar că opinia publică este net majoritară în favoarea unei eliminări a avantajelor la pensionare pentru magistrați. Nu există absolut niciun fel de dubiu. Trei, există o judecată care trebuie să țină cont și de situația politică tensionată, și mai ales de faptul că România merge oarecum pe sârmă”, a mai spus Orban.

Întrebat ce a simțit în momentul în care a auzit decizia, Ludovic Orban a spus: „Personal vă spun că sunt revoltat. Am sperat totuși că odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituțională să există o schimbare în abortare. Din păcate, văd că încă sunt majoritari cei care nu vor să țină cont de bunul simț, de normalitate, de respect față de cetățean și care caută orice fel, se agață de orice fel de falsă motivație pentru a păstra niște privilegii care sunt evidente”.

Consilierul prezidențial susține că trebuie văzută exact motivarea Curții Constituționale și că, în funcție de aceasta, „se poate lua o decizie cu privire la ceea ce este de făcut”.

