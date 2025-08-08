Bărbat înjunghiat în Slatina, în urma unui conflict. Agresorul, arestat preventiv

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 22.00, pe fondul unui conflict spontan între cei doi.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul a lovit victima cu un cuţit în zona spatelui şi la antebraţul stâng, provocându-i răni grave care necesită 55-60 de zile de îngrijiri medicale.

Leziunile au pus în pericol viaţa bărbatului, iar cea de la antebraţ este considerată de autoapărare, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean Slatina şi apoi transferată la Craiova.

Agresorul, care nu are antecedente penale, a recunoscut fapta. Inculptatul a invocat nervozitatea provocată de conflict.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reţinerea acestuia pentru tentativă de omor, iar Tribunalul Olt a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)