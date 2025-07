Contracte frauduloase, de 18 milioane lei, la Spitalul Brașov. Director, trimis în judecată

DNA Brașov a trimis în judecată trei persoane și o firmă pentru o schemă de corupție care a prejudiciat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov cu peste 18 milioane de lei prin contracte frauduloase de catering.

Principalii inculpați sunt Floare Barra, directorul financiar contabil al spitalului, și Ovidiu Mihnea Stoica, șeful Serviciului achiziții, acuzați că au manipulat o licitație publică pentru a favoriza firma SC Amrita Com SRL, administrată de L.L.

Schema a funcționat între noiembrie 2020 și iunie 2021, când cei doi funcționari au tergiversat organizarea unei noi licitații după expirarea unui acord cadru anterior cu aceeași firmă. În această perioadă, SC Amrita Com SRL a continuat să presteze servicii și să încaseze bani prin contracte pe perioade scurte.

„Concret, în cursul anului 2020, în condițiile în care acordul cadru încheiat anterior cu inculpata SC Amrita Com SRL expirase, impunându-se organizarea unei noi licitații, inculpații Barra Floare și Stoica Ovidiu Mihnea ar fi tergiversat declanșarea unei noi proceduri pentru încheierea unui nou acord cadru pentru o perioadă de doi ani. În această perioadă, SC Amrita Com SRL a continuat să presteze serviciile și să încaseze contravaloarea acestora, în baza unor contracte încheiate pe perioade scurte de timp. După declanșarea procedurii de licitație care ar fi permis atribuirea contractului de servicii de catering pentru spital într-un cadrul concurențial, pe fondul unei înțelegeri cu inculpatul L. L., reprezentant al SC Amrita Com SRL, cei doi inculpați au anulat procedura”, transmite DNA.

Când au organizat în sfârșit licitația, cei doi au anulat prima procedură și au început o nouă licitație cu documentația modificată pentru a favoriza SC Amrita Com SRL. Trucul principal a fost majorarea artificială a cifrei de afaceri necesare pentru participare - au estimat că spitalul va avea de trei ori mai mulți pacienți decât în realitate, ceea ce a crescut cu peste 200% numărul de porții de hrană estimate.

În iunie 2021, SC Amrita Com SRL a câștigat licitația și a încheiat un acord cadru de aproape 15 milioane de lei pe doi ani. Pe baza acestui acord, între iulie 2021 și decembrie 2023 au fost semnate 35 de contracte subsecvente în valoare totală de 18,2 milioane de lei, bani achitați integral de spital, multe plăți fiind făcute cu mult înainte de termen, în timp ce spitalul avea restanțe la alți furnizori.

Anchetatorii au descoperit că o parte dintre serviciile contractate nu erau necesare, numărul de porții fiind mai mare decât numărul mediu de pacienți internați, iar calitatea alimentelor livrate era slabă.

Pentru favorizarea firmei, L.L. i-ar fi promis directorului financiar că își va folosi influența pentru a angaja preferențial o persoană din familia acesteia la o instituție publică locală.

Șeful de achiziții este acuzat și că a furnizat informații confidențiale unei alte firme despre o licitație pentru aparate video laringoscop, permițând companiei să câștige contractul.

Procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale inculpaților și au trimis dosarul la Tribunalul Brașov cu propunerea de menținere a măsurilor preventive.

(sursa: Mediafax)