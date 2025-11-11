Controale la casele de credite: Peste jumătate dintre IFN-urile verificate au încălcat legea

Comisarii ANPC au verificat în ultima erioadă 573 de IFN-uri, iar la 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale.

Au fost date 256 amenzi, în valoare de aproximativ 1,47 milioane lei, 216 avertismente și au fost dispuse 104 măsuri complementare.

Inspectoruu au constatat practici comerciale incorecte, înselătoare sau agresive precum: dobânzi excesive, clauze înșelătoare, dobândă la dobândă, sau aplicarea nelegală a comisioanelor: comisioane raportate la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului, perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului.

De asemenea, s-a constatat încălcarea dreptului consumatorului de alegere a modalității de rambursare, rate egale sau descrescătoare, sau nerespectarea condițiilor legale privind declararea scadenței anticipate.

S-au dispus măsuri de încetare a practicilor comerciale incorecte și remedierea deficiențelor și de restituire a sumelor încasate nelegal consumatorilor prejudiciați.

Comisarii fac o serie de recomandări consumatorilor:

Pentru contractele încheiate înainte de 11.11.2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, conform Legii nr. 243/2024, prin cerere scrisă adresată IFN-ului. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, IFN-ul creditor este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

1. Citirea atentă a clauzelor contractuale

La încheierea unui contract de credit, consumatorul trebuie să analizeze cu atenție clauzele contractuale, în special:

• durata contractului;

• valoarea totală plătibilă, care include suma împrumutată, dobânzile, comisioanele, taxele și orice alte costuri asociate;

• valoarea dobânzii penalizatoare aplicabile în caz de întârziere la plată.

2. Dreptul de alegere a modalității de rambursare

Consumatorul are dreptul legal de a alege modalitatea de rambursare a creditului, respectiv:

• rate egale (anuități), sau

• rate descrescătoare.

3. Diferențele dintre tipurile de rambursare

• În cazul ratelor egale (anuități), valoarea ratei lunare este constantă pe toată durata contractului, însă dobânda totală achitată este mai mare.

• În cazul ratelor descrescătoare, ratele sunt mai mari la începutul perioadei contractuale, scăzând treptat până la final, iar dobânda totală achitată este mai mică.

4. Obligația creditorului de renegociere în caz de dificultăți financiare

În situația în care consumatorul informează creditorul despre modificarea situației sale financiare, creditorul are obligația de a renegocia condițiile contractuale și de a recalcula ratele, cu acordul consumatorului, ținând cont de gradul de îndatorare actual al acestuia.

5. Limitarea legală a dobânzii penalizatoare - Dobânda penalizatoare aplicată creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii contractuale, în situațiile în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre următoarele situații:

• șomaj;

• reducere semnificativă a venitului (cel puțin 15% din valoarea acestuia);

• decesul unuia dintre titulari.

Această dobândă se aplică până la încetarea situației care a generat dificultățile, dar nu mai mult de 12 luni, iar în caz de deces, nu mai puțin de 6 luni.

6. Informarea obligatorie privind cesiunea contractului

Creditorul inițial are obligația de a notifica în scris consumatorul, în termen de maximum 10 zile, cu privire la cesiunea contractului de credit sau a creanțelor rezultate din acesta către o terță parte (de regulă, un recuperator de creanțe).

Doar în urma acestei notificări, cesiunea devine opozabilă consumatorului.

(sursa: Mediafax)