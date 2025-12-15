Crimele NU sunt o prioritate pentru justiția română. Procesul doctoriței din Brăila începe după un an de amânări

Magistrații de la Tribunalul Brăila au amânat de mai multte ori ședințele, invocând vacanțele și greva pentru pensiile speciale, refiind astfel o prioritate. Dosarul a fost înaintat instanței în ianuarie 2025.

Cum s-a petrecut crima

Trupul Marinei Gavril, docorița în vârstă de 42 de ani, a fost descoperit în cabinetul ei stomatologic de o angajată care o ajuta la curățenie. Anchetatorii l-au găsit rapid pe suspect, pe baza imaginilor video și analizelor ADN. Maricel Mihai este un bărbat în vârstă de 39 de ani, cu antecedente penale.

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Brăila sau ajuns la concluzia că agresorul a ucis-o pe doctoriță prin violențe extreme pentru a-i sustrage telefonul și cardul bancar.

După crimă, criminalul a plecat în Galați, unde realizat cu succes două tranzacții, din cele 10 pe care le-a încercat.

Maricel Mhai nu și-a recunoscut faptele, iar dosarul a fost trimis în judecată în ianuarie 2025, sub acuzația de omor calificat.

Capturi de ecran din dosar arată că instanța a decis amânarea, în august 2025.

Procesul este programat să înceapă pe 16 decembrie 2025, notează spynews.ro.

