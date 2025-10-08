Magistrații se plâng că activitatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor”, transmite miercuri CSM într-un comunicat.

Instituția arată că în mai multe rânduri a atras atenția asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, „prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România”.

„Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenței justiției, care reprezintă garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiție independentă și pe deplin funcțională este indispensabilă și pentru ceilalți profesioniști ai dreptului a căror activitate este convergentă cu același obiectiv al garantării drepturilor și libertăților cetățenilor”, transmite miercuri CSM printr-un comunicat.

Conform acestuia, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog și cooperare onestă cu reprezentanții acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeași retorică a culpabilizării magistraților români.

Consiliul Superior al Magistraturii îi asigură pe toți judecătorii și procurorii români de faptul că va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților, „astfel încât să fie garantate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”.

(sursa: Mediafax)