Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 

Potrivit procurorilor DNA, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, A.R.A. ar fi pretins și primit de la doi oameni de afaceri (suspecți în cauză), suma totală de 40.000 de euro, în două tranșe egale, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și asupra lui Bașca Robert Mihai, arhitect-șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcției unui imobil.

Prima tranșă de 20.000 de euro ar fi fost primită de A.R.A. la finalul lunii decembrie 2025.

Din suma primită, A.R.A. ar fi promis lui Bașca Robert Mihai suma de 30.000 de euro, din care ar fi remis efectiv 15.000 de euro, după primirea primei tranșe, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării și admiterii recepției la terminarea lucrărilor, diferența de 15.000 de euro urmând să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcției, potrivit DNA.

În acest context, procurorii DNA spun că arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5, Bașca Robert Mihai, ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 și ai Direcției Generale a Poliției Locale Sector 5, pentru a determina urgentarea și îndeplinirea unor acte ce intră în atribuțiile lor de serviciu, respectiv efectuarea și admiterea recepției la terminarea lucrărilor și emiterea documentelor de atestare a edificării unui imobil de locuințe situat în Sectorul 5 al municipiului București.

În 5 februarie 2026, A.R.A. a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranșă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă. Acesta este contextul în care, la percheziția făcută asupra autoturismului acestuia, procurorii anticorupție au identificat suma de bani.

„În același context, Cârlogea Iulian Constantin, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către Bașca Robert-Mihai, ar fi insistat, verbal și telefonic, pe lângă Chioran Florin, director general adjunct al Poliției Locale Sector 5, pentru inițierea și finalizarea cu celeritate a recepției lucrărilor imobilului. În acest sens, Chioran Florin ar fi emis și semnat documentele privind recepția și valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către polițiștii locali din subordine, iar, după constatarea unor nereguli la controlul din 13.01.2026, ar fi redistribuit-o către Olaru Cătălin, șeful Serviciului Disciplina în Construcții, care ar fi semnat procesul-verbal de recepție fără a verifica nemijlocit construcția și fără a consemna neregulile constatate”, arată DNA.

De asemenea, cercetările efectuate în cauză arată că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Florin Chioran ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) și 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăți comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepția la terminarea lucrărilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Cătălin Olaru trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite nicio funcție în cadrul Primăriei Sectorului 5. De asemenea, i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

La finalul audierilor maraton de vineri, administratorul public Iulian Constantin Cârlogea, arhitectul șef Robert Mihai Bașca și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale Sector 5, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Un alt șef din poliția locală este plasat sub control judiciar.

Persoanele reținute vor fi prezentate sâmbătă la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii DNA au descins vineri la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.

