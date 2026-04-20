ÎCCJ lovește statul: Dreptul de a reporta TVA negativ devine IMPRESCRIPTIBIL – Firmele pot cere banii înapoi oricând!

Lovitură pentru ANAF: Deducere TVA imprescriptibilă – Ce înseamnă?

O decizie istorică a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) schimbă regulile jocului în fiscalitate. Completul de 25 de judecători a tranșat luni, printr-un recurs în interesul legii, că dreptul persoanelor impozabile de a reporta soldul negativ de TVA nu prescribește niciodată. Aceasta înseamnă că antreprenorii și firmele pot compensa sumele plătite în plus la TVA pe termen nelimitat, până la închiderea afacerii!

Decizia, anunțată oficial de ÎCCJ, interpretează art. 1473 din Codul fiscal în favoarea contribuabililor. „Dreptul de a reporta soldul sumei negative a TVA în deconturile ulterioare nu este prescriptibil”, se precizează în soluție. Este o victorie clară împotriva practicilor ANAF, care invocau adesea prescripția pentru a bloca rambursările.

Ce înseamnă asta concret pentru firme și PFA-uri?

Gândește-te la un scenariu tipic: o firmă din București cumpără materii prime, plătește TVA la intrare mai mult decât colectează la ieșire și acumulează un sold negativ. Până acum, ANAF putea refuza reportul după 5 ani, invocând prescripția extinctivă. Acum, nu mai merge! Poți reporta oricând, lunar sau anual, fără limită temporală.

Exemplu practic: O SRL din comerț cu sold negativ de 50.000 lei din 2020 poate cere compensarea acum, în 2026, cu TVA datorat sau rambursare directă. „Statul nu se mai îmbogățește pe banii tăi!”, spun experții fiscali. Decizia protejează principiul neutralității TVA – taxă colectată la ieșire, deductibilă la intrare, fără pierderi pentru business.

De ce e o „lovitură” pentru bugetul de stat?

ANAF pierde un instrument de control. Până acum, mii de dosare blocau rambursări de milioane de euro, invocând termene depășite. ÎCCJ invocă Constituția: egalitate de tratament între contribuabil și fisc, plus natura ciclică a TVA (raport lunar continuu). „Deducerea TVA este esențială și nu poate fi limitată arbitrar dacă condițiile de fond sunt îndeplinite”, motivează judecătorii.

Impact estimat: Zeci de mii de firme românești, de la IMM-uri la corporații, pot redeschide contestații. Bugetul statului ar putea pierde sute de milioane anual, dar decizia evită „îmbogățirea fără justă cauză” – statul reține bani plătiți deja de antreprenori.

Ce urmează? Decizia e definitivă și general obligatorie

Soluția e obligatorie imediat, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Considerentele detaliate vor apărea în Monitorul Oficial, Partea I. Contribuabilii pot invoca decizia în orice instanță, iar ANAF trebuie să se conformeze.

Fiscaliști precum cei de la EY sau Deloitte prevăd un val de cereri de rambursare. „E un semnal pro-business, aliniat la directivele UE”, comentează un expert. Pentru PFA-uri sau freelanceri din IT și servicii, șansa de a recupera TVA plătit acum câțiva ani devine reală.

Sfaturi practice pentru antreprenori

Verifică deconturile vechi: Caută solduri negative nedeclarate.

Depune cerere ANAF: Solicită report sau rambursare, invocând ÎCCJ.

Consultă un contabil: Evită greșeli în documentație.

Mediafax