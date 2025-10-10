Depopularea României. Numărul nașterilor scade dramatic

În luna august 2025, numărul nașterilor a crescut față de luna august 2024, dar a scăzut față de luna precedentă (iulie 2025), iar numărul deceselor înregistrate a scăzut atât față de luna august 2024, cât și față de luna precedentă (iulie 2025). Sporul natural s-a menținut negativ în luna august 2025.

În august 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13945 copii, în scădere cu 291 (-2,0%) față de luna iulie 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna august 2025 a fost de 17555 (9168 pentru persoane de sex masculin și 8387 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 1567 decese față de luna iulie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 8,2% (-7,7% persoane de sex masculin și -8,8% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna august 2025 a fost de 69, în scădere cu 13 față de luna iulie 2025.

Sporul natural s-a menținut negativ (-3610) în luna august 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

în luna august 2025, 39,9% (7009 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28,3% (4965 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,5%, reprezentând 2893 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (85 decese), 5-19 ani (59 decese) și 20-29 ani (84 decese).

În luna august 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 16787 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2208 în luna august 2025.

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna august 2025 a fost mai mare cu 812 (+6,2%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna august 2025 a scăzut cu 2557 (-12,7%) față de luna august 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mic în luna august 2025 decât aceeași lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna august 2025 (-3610 persoane) cât și în luna august 2024 (-6979 persoane).

În luna august 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 8954 persoane (4621 persoane de sex masculin și 4333 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 8601 persoane (4547 persoane de sex masculin și 4054 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -12,9% în mediul urban (-12,8% în cazul persoanelor de sex masculin și -13,0% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu -12,5% în mediul rural (-13,6% în cazul persoanelor de sex masculin și -11,3 în cazul persoanelor de sex feminin), a precizat INS.