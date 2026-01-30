Scandal la Primăria Bacău: Administrator public și angajați trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri UE în proiect de trafic

DNA lovește în Primăria Bacău: Facturi false pentru trotuare refăcute cu pavele vechi – prejudiciu uriaș din bani europeni

Procurorii DNA au trimis în judecată administratorul public al municipiului Bacău, Ciprian-Octavian Piştea, și alți doi angajați din primărie – Constantin-Adrian Anghel și Ionel Fediuc – pentru abuz în serviciu și complicitate la obținerea ilegală de fonduri europene. Cazul vizează proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, finanțat din Fondul European de Reconstrucție și Dezvoltare.

În perioada 2023-2024, inculpații ar fi avizat facturi și certificate de plată pentru lucrări de refacere a trotuarelor, deși știau că materialele prevăzute în proiectele tehnice nu au fost folosite. Firma executantă, S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., a folosit pavele existente la fața locului sau furnizate de Primărie, dar a emis facturi umflate, cauzând un prejudiciu de 1.419.028 lei municipiului Bacău.

Documentele false au fost certificate de reprezentanții supervizorului S.C. Zuberecomexim S.R.L., iar inculpații au înlesnit depunerea a două cereri de rambursare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, obținând pe nedrept fonduri UE. Au fost trimiși în judecată și reprezentanții firmelor – B.D. și M.S. (Hidro Salt-B-92), Z.C.R. și D.M. (Zuberecomexim) –, plus șeful de șantier L.B.C. pentru mărturie mincinoasă. Cele două societăți comerciale răspund pentru complicitate la abuz și falsuri, potrivit unui comunicat DNA.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Dosarul vizează modul de aprobare a plăților aferente situațiilor de lucrări în cadrul proiectului cu denumirea „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” și depunerea cererilor de rambursare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, proiect finanțat din Fondul European de Reconstrucție și Dezvoltare și având ca beneficiar municipiul Bacău.

Concret, în perioada 2023-2024, în contextul executării lucrărilor de refacere a trotuarelor afectate de canalizații electrice și fibră optică din proiectul menționat, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian, în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți doi inculpați funcționari din primărie, deși cunoșteau că materialele prevăzute în proiectele tehnice și în ofertele financiare făcute de societatea comercială contractoare S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. nu vor fi folosite, ar fi avizat la plată facturi fiscale și certificate de plată, respectiv ar fi dispus plățile către executant, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.419.028 lei în dauna municipiului Bacău și obținerea unor foloase necuvenite de către societatea contractoare.

În realitate, refacerea trotuarelor ar fi fost realizată cu materialele (pavaj/pavele) existente deja la fața locului sau puse la dispoziție de beneficiarul Primăria municipiului Bacău.

De asemenea, la datele de 17 noiembrie 2023 și 15 februarie 2024, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian și ceilalți doi inculpați funcționari din primărie, ar fi înlesnit și l-ar fi ajutat pe primarul municipiului Bacău să depună, fără vinovăție, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, două cereri de rambursare aferente proiectului anterior menționat, pentru care cunoșteau că vor fi prezentate documente justificative false (facturi și certificate de plată), în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.



Facturile ar fi fost emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și întocmite de către administratorul societății B.D., prin atestare de împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

Situațiile de lucrări emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. ar fi fost certificate de reprezentanții (diriginți de șantier) ai S.C. Zuberecomexim S.R.L., firmă contractantă desemnată drept supervizor, documentele justificative conținând mențiuni necorespunzătoare realității referitoare la materialele folosite și la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

În contextul cercetărilor, inculpatul L.B.C, în calitate de șef de șantier, angajat al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea referitoare la aspecte esențiale ale cauzei.



Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cere 1.076.134,50 lei daune, iar Primăria Bacău – 1.419.028 lei, constituindu-se parte civilă. DNA a pus sechestru pe 279.782 euro din contul lui B.D. Dosarul a ajuns la Tribunalul Bacău.