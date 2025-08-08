x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Doi traficanți de droguri arestați în Arad, unul a fabricat probe false pentru a scăpa de pedeapsă

Doi traficanți de droguri arestați în Arad, unul a fabricat probe false pentru a scăpa de pedeapsă

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   13:45
Doi traficanți de droguri arestați în Arad, unul a fabricat probe false pentru a scăpa de pedeapsă

Doi bărbați de 25 și 55 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri de mare risc, în urma unei anchete comune DIICOT - Poliția de Combatere a Criminalității Organizate.

Bărbatul de 55 de ani este acuzat că între ianuarie și iulie 2025 a produs în mod repetat probe false pentru a susține un denunț împotriva unei alte persoane, cu scopul de a induce în eroare organele de urmărire penală și de a obține reducerea pedepsei pentru infracțiunea din dosarul său.

În aceeași perioadă, ar fi procurat, deținut, transportat și manipulat cocaină.

Tânărul de 25 de ani este acuzat că în iulie a procurat, deținut și vândut cocaină bărbatului de 55 de ani.

În urma celor 7 percheziții făcute joi, polițiștii au descoperit diferite cantități de substanță cristalină 2 MMC, 4 BMC, canabis și comprimate alprazolam, precum și grindere, cântare electronice și bani. Un autoturism a fost pus sub sechestru asigurător.

Cei doi au fost reținuți pe 6 august de procurorii DIICOT Arad și arestați preventiv a doua zi pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: traficanti droguri probe false
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri