Doi traficanți de droguri arestați în Arad, unul a fabricat probe false pentru a scăpa de pedeapsă

Bărbatul de 55 de ani este acuzat că între ianuarie și iulie 2025 a produs în mod repetat probe false pentru a susține un denunț împotriva unei alte persoane, cu scopul de a induce în eroare organele de urmărire penală și de a obține reducerea pedepsei pentru infracțiunea din dosarul său.

În aceeași perioadă, ar fi procurat, deținut, transportat și manipulat cocaină.

Tânărul de 25 de ani este acuzat că în iulie a procurat, deținut și vândut cocaină bărbatului de 55 de ani.

În urma celor 7 percheziții făcute joi, polițiștii au descoperit diferite cantități de substanță cristalină 2 MMC, 4 BMC, canabis și comprimate alprazolam, precum și grindere, cântare electronice și bani. Un autoturism a fost pus sub sechestru asigurător.

Cei doi au fost reținuți pe 6 august de procurorii DIICOT Arad și arestați preventiv a doua zi pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)