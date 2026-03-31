Dublă personalitate la Secția de Procurori a CSM. Voturi contradictorii cu privire la cariera acelorași magistrați

Astăzi, și actualul șef al DNA, Marius Voineag, urmează să afle dacă CSM îi va aviza continuarea activității la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, odată cu finalizarea mandatului. Și Voineag a fost respins de aceiași trei membri ai Secției de Procurori de la CSM, în patru rânduri, din demersul său de a ocupa funcția de procuror general adjunct al PÎCCJ.

Actualul procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florin Florența, a luat contact direct cu voturile contradictorii ale membrilor Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, voturi care au legătură cu viitoarea carieră a magistratului.

Este de notorietate faptul că Florența este propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru ocuparea uneia dintre cele două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în urma selecției pe care a făcut-o după ce candidații au susținut interviurile procedurale în fața unei comisii ministeriale. Iar procedura de urmat ar fi trebuit să fie una simplă. Secția pentru Procurori de la CSM urma să îl reintervieveze pe candidat și să adopte un aviz consultativ, favorabil sau nefavorabil, care să ajungă la dosar și, ulterior, pe masa președintelui României.

Ei, bine, s-a votat în cazul lui Alex Mihai Florența în nu mai puțin de cinci ședințe consecutive, Secția pentru Procurori nereușind să dea un verdict, deoarece, de fiecare dată, s-a înregistrat un balotaj de trei voturi „pentru” și trei voturi „împotrivă”. Acest lucru s-a întâmplat în ședințele din 11, 12, 16, 17 și 24 martie 2026.

Nu este pe placul lor, dar totuși da

Conform unor surse judiciare, cei trei membri ai Secției pentru Procurori care nu-l vor pe Florența într-o funcție de conducere la DIICOT sunt Bogdan Silviu Staicu, vicepreședintele CSM și președintele Secției, Emilia Ion și Claudiu Constantin Sandu. De cealaltă parte, voturile „pentru” au fost exprimate de procurorii Daniel Constantin Horodniceanu și Mărioara Cătălina Sîntion, dar și de ministrul Justiției, Radu Marinescu, care este membru de drept al CSM în această procedură.

În acest peisaj contondent cu privire la soarta lui Alex Florin Florența, la data de 25 martie 2026, s-a întâmplat, brusc, un consens. În ședința respectivă, pe ordinea de zi au existat două puncte privind cereri cu privire la continuarea activității de către unii procurori cu funcții de conducere, după încetarea mandatelor în aceste funcții. Iar unul dintre procurorii care au formulat o astfel de cerere este chiar Alex Florin Florența, care a cerut ca, după ce îi va înceta mandatul de procuror general al PÎCCJ, să-și continue activitatea în cadrul DIICOT - Structura Centrală, adică exact la instituția pentru care a candidat la cea de-a doua funcție de conducere. Iar, de data aceasta, Secția pentru Procurori de la CSM a votat, în unanimitate, pentru aprobarea solicitării lui Florența.

În aceeași ședință din 25 martie, Secția pentru Procurori de la CSM a aprobat, tot cu unanimitate de voturi, și cererea actualului procuror-șef al DIICOT, Alina Albu, de continuare, după încetarea mandatului în funcția de conducere, a activității tot la DIICOT, Structura Centrală. Alina Albu a candidat, luna trecută, pentru obținerea unui nou mandat în funcția de șef al DIICOT, însă ministrul Radu Marinescu a făcut o altă selecție.

Încă o încercare, chiar astăzi

Iar surprizele de acest gen ar putea avea loc și în continuare. Nu doar candidatura lui Alex Florin Florența este blocată de CSM, care nu reușește să dea un aviz de o lună, ci și actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, care candidează pentru funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Voineag a fost singurul candidat pentru această poziție care și-a depus dosarul în cadrul acestei proceduri, fiind selectat de ministrul Justiției pentru nominalizare. Însă, exact ca și în situația lui Florența, Secția pentru Procurori de la CSM nu reușește să dea un aviz. Balotajul de trei voturi „pentru” la 3 voturi „împotrivă” a avut loc în ședințele din 12, 16, 17 și 24 martie 2026. Iar distribuția voturilor a fost, conform surselor judiciare, aceeași ca în cazul lui Florența.

Astăzi, Secția pentru Procurori de la CSM se va reuni, începând cu ora 11.00, pentru a soluționa mai multe puncte aflate pe ordinea de zi. Iar unul dintre aceste puncte constă într-o solicitare formulată chiar de Marius Voineag de continuare a activității, după ce își va încheia mandatul funcției de procuror-șef al DNA, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Interesant este că alte două puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru Procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii de astăzi se referă la reluarea votului cu privire la propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu, de numire a lui Alex Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT și a lui Marius Voineag în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Va fi, astfel, interesant de văzut dacă aceiași membri ai Secției vor încuviința prin vot favorabil cererea de continuare a activității de către Voineag la Parchetul Capitalei, dar vor respinge din nou avizarea propunerii lui Radu Marinescu cu privire la numirea lui Voineag la Parchetul General.

Ultima „strigare” pentru CSM. Dacă nu dă avizul, procedura merge mai departe și fără el

Votul de astăzi din ședința Secției pentru Procurori de la CSM cu privire la numirea lui Alex Florin Florența și Marius Voineag în funcțiile de conducere de la nivelul marilor parchete pentru care și-au depus candidaturile va fi și ultima ocazie pentru această Secție de a soluționa această chestiune. Legea prevede că Secția pentru Procurori de la CSM este obligată să emită avizele consultative motivate, în această procedură, în termen de 30 de zile de la înaintarea propunerilor de către ministrul Justiției.

Radu Marinescu a înaintat către CSM aceste propuneri în data de 2 martie 2026, iar termenul expiră peste două zile. De asemenea, legea prevede că, dacă cei de la CSM nu reușesc să avizeze, indiferent dacă avizul este pozitiv sau negativ, procedura merge mai departe, chiar și în lipsa avizului. În acest context, ministrul va înainta președintelui României propunerile de numire a lui Florența și a lui Voineag în funcțiile pentru care au candidat.

Mai trebuie remarcat faptul că, în cadrul acestei proceduri de avizare, CSM a respins propunerea de numire în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a actualului procuror-șef al DNA Iași, Cristina Chiriac. Însă motivarea avizului de respingere nu a ajuns, conform informațiilor noastre, pe masa ministrului Justiției. Procedura legală prevede că, în caz de avizare negativă, candidatul respins urmează să fie reintervievat de Comisia constituită la nivelul Ministerului Justiției, ministrul având posibilitatea legală de a înainta propunerea de numire, în ciuda avizului nefavorabil, către președintele României, în vederea emiterii decretului.

