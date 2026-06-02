Viitoarea regină a Spaniei a devenit parașutist militar. Prințesa Leonor, antrenamente de elită

Prinţesa Leonor, în vârstă de 20 de ani, a efectuat mai multe salturi cu paraşuta, inclusiv un salt nocturn în luna mai, potrivit relatărilor din presa spaniolă.



La finalul cursului de pregătire, moştenitoarea tronului Spaniei a primit diploma de paraşutist şi insigna "Cazador Paracaidista", alături de aproximativ alţi 50 de colegi cadeţi. Cursul face parte din pregătirea militară a prinţesei Leonor la Academia Generală de Aeronautică şi Astronautică (AGA) din Murcia, unde se află în prezent în cel de-al treilea an - care este totodată ultimul - de pregătire pentru a deveni ofiţer.



Această instruire militară o va pregăti pe prinţesa Leonor pentru viitorul ei rol de comandant suprem al Forţelor Armate Spaniole.

Prinţesa moştenitoare - fiica regelui Felipe al VI-lea şi a reginei Letizia - şi-a început cariera militară la Academia Militară din Zaragoza. Ulterior, ea a efectuat o croazieră de instruire de câteva luni în cadrul Marinei spaniole, la bordul navei-şcoală "Juan Sebastian El Cano".



Din luna septembrie a anului trecut, ea este încadrată în Forţele Aeriene ale Spaniei şi, de atunci, a efectuat deja primul ei zbor solo cu avionul.



Deşi Leonor este considerată o tânără visătoare şi oarecum timidă, prinţesa spaniolă a fost descrisă ca o persoană echilibrată, prudentă, hotărâtă şi bine organizată.



Ea a finalizat antrenamentul în tehnici de supravieţuire şi se află într-o formă fizică foarte bună, potrivit relatărilor din presa spaniolă, care citează mai mulţi superiori militari, scrie AGERPRES