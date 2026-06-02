Coșmar în miez de noapte: trei bărbați mascați au intrat în casă și au atacat o tânără

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, incidentul s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 04:00. Alarma a fost dată de mama tinerei, care a sesizat autoritățile după atac.

Au intrat în casă după ce au spart geamul ușii

Din primele cercetări reiese că tânăra se afla acasă împreună cu mama și fratele său atunci când trei persoane necunoscute, purtând cagule, au pătruns în curtea locuinței. Ulterior, aceștia au intrat în imobil după ce au spart geamul ușii de acces.

Anchetatorii susțin că unul dintre agresori ar fi lovit-o pe tânără cu un obiect contondent, provocându-i răni la nivelul membrelor superioare și inferioare.

După atac, cei trei bărbați au fugit cu un autoturism, îndreptându-se într-o direcție necunoscută.

Victima a fost transportată la spital

În urma agresiunii, tânăra a solicitat intervenția unui echipaj medical și a fost transportată la Spitalul Orășenesc Târgu-Cărbunești pentru îngrijiri de specialitate.

Dosarul penal a fost deschis pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și distrugere, iar ancheta a fost preluată de Serviciul de Investigații Criminale Gorj.

Suspecții au fost identificați

În urma activităților desfășurate de polițiști, au fost identificați trei bărbați bănuiți de comiterea faptelor: un bărbat de 28 de ani din comuna Mușetești și doi tineri de 19 ani din municipiul Târgu Jiu.

Toți trei au fost conduși la sediul Poliției pentru audieri și pentru continuarea cercetărilor.

În cazul bărbatului de 28 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, după evaluarea riscului. Victima și-a exprimat acordul pentru monitorizarea electronică a presupusului agresor.

Percheziții la domiciliile a doi dintre suspecți

Anchetatorii au efectuat și două percheziții domiciliare la locuințele bărbatului de 28 de ani și ale unuia dintre tinerii de 19 ani, în cadrul investigațiilor desfășurate sub coordonarea procurorilor.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.