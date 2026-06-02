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România înregistrează a doua cea mai mare pierdere de turiști din UE

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   22:30
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România înregistrează a doua cea mai mare pierdere de turiști din UE
Getty Image/Suntem pe locul doi în Europa la declinul turismului

Numărul de nopți de cazare turistică în UE în primul trimestru al anului 2026 a crescut cu 3%, arată datele Eurostat. Cu toate acestea, trendul României este descendent.

În primul trimestru al anului 2026, au existat 471,1 milioane de nopți de cazare în unități de cazare turistică în întreaga UE , reprezentând o creștere de 3,4% față de același trimestru al anului 2025.

Ianuarie 2026 a înregistrat 143,5 milioane de nopți de cazare (+3,2% față de ianuarie 2025), februarie 154,4 milioane (+3,4%) și martie 173,2 milioane (+3,7%), arată Eurostat.

La nivel de țară, Irlanda a înregistrat de departe cea mai mare creștere a numărului de nopți petrecute în unități de cazare turistică în primul trimestru al anului, de 35,3%, devansând Malta (11,1%) și Danemarca (9,3%).

Printre cele 9 țări ale UE care au înregistrat o scădere a ponderii vizitatorilor sunt:

Lituania a înregistrat cea mai mare scădere (-12,9%)

România (-6,7%)

Luxemburg (-3,8%).

Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul înnoptărilor în primele 3 luni ale anului 2026, cu diferențe mari între țările UE.

Cea mai mare pondere a înnoptărilor din străinătate în această perioadă a fost înregistrată în Malta (93,3%), Cipru (85,6%) și Luxemburg (85,1%).

În schimb, oaspeții străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din înnoptările din Germania (19,9%), Polonia (20,2%) și România (22,4%).

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, s-a înregistrat o creștere atât a numărului de înnoptări petrecute de vizitatorii străini (+5,5%), cât și a celor autohtoni (+1,7%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înnoptări petrecute de vizitatorii străini au fost înregistrate în Irlanda (+42,3%), Lituania (+24,1%) și Slovacia (+15,4%).

La polul opus, cele mai mari scăderi ale numărului de vizitatori străini au fost înregistrate în Letonia (-7,5%), Bulgaria (-4,3%) și Belgia (-4,0%).

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: turişti UE pierdere
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