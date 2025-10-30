Tragedia din Rahova putea fi evitată! Trei persoane reținute, acuzate că au ignorat pericolul de explozie

Procurorii au anunțat că trei persoane au fost reținute în dosarul exploziei devastatoare din Rahova, care a ucis trei oameni și a rănit alte 15. Ancheta arată că angajați ai operatorilor de gaze ar fi ignorat procedurile și semnalele de avertizare, permițând acumularea de gaze ce a dus la tragedie.

Trei persoane au fost reținute în cazul exploziei din Rahova, produsă pe 17 octombrie 2025, după ce anchetatorii au stabilit că nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile legale și de serviciu privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, explozia de la blocul din strada Vicina, sector 5, s-a soldat cu moartea a trei persoane, rănirea altor 15, distrugerea a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme. Procurorii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

În anchetă sunt vizate două persoane juridice – un operator de distribuție de gaze naturale și un operator economic autorizat de ANRE pentru lucrări la instalațiile de gaze –, precum și trei persoane fizice, angajați ai celor două companii.

Trei persoane reținute, propunere de arestare preventivă

Pentru cele trei persoane fizice, procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În paralel, pentru operatorul economic autorizat de ANRE, s-a cerut interzicerea temporară (60 de zile) a activităților care au legătură cu incidentul.

Ancheta: Intervenții întârziate și lipsă de coordonare

Ancheta arată că, în perioada 16-17 octombrie, echipele celor două firme au acționat neglijent, încălcând normele tehnice și legale. Acestea nu ar fi identificat sursa scăpărilor de gaze, nu au luat măsuri de siguranță și nu au comunicat eficient între ele.

Unul dintre angajați, trimis la fața locului după o sesizare de miros de gaz, nu a identificat tipul de defect și nu a anunțat superiorii pentru a decide măsuri de securizare. În plus, operatorul autorizat ANRE nu a notificat imediat compania de distribuție și nu a asigurat eliminarea totală a gazelor din clădire.

Operatorul de distribuție este acuzat că, deși a fost chemat de patru ori în decurs de 24 de ore, nu a mobilizat o echipă de intervenție completă și nu a dispus măsuri de urgență pentru prevenirea unei posibile explozii.

Percheziții și probe ridicate

În cadrul anchetei au fost efectuate opt percheziții la sediile firmelor implicate și la domiciliile persoanelor vizate. Au fost ridicate documente, înscrisuri și medii de stocare care vor fi analizate în continuare.

Dosarul este instrumentat de Direcția de Investigații Criminale din IGPR, cu sprijinul Serviciului Omoruri și al Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei.