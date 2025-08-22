FACIAS a cerut procurorilor să ancheteze purtarea abuzivă a celor doi polițiști locali din Pașcani

Incidentul a avut loc cu ocazia conducerii la sediu a numitului Viorel Obreja, în vederea stabilirii identității, iar polițiștii locali nu au ținut cont de starea de fapt, vârsta și atitudinea persoanei vătămate, supunând-o unui tratament degradant și cauzându-i o serie de leziuni traumatice dar și suferințe fizice și morale inutile.

În data de 19 august 2025, cei doi agenți au folosit în mod disproporționat forța fizică împotriva domnului Viorel Obreja, pensionar în vârstă de 70 de ani, cu probleme cardiace, pe care l-au imobilizat brutal și l-au supus unui tratament degradant, cauzându-i leziuni traumatice și suferințe fizice și morale inutile.

Incidentul s-a produs după ce bărbatul ar fi refuzat să se legitimeze, în urma consumului unei beri. Victima a fost doborâtă la pământ, imobilizată cu brutalitate și încătușată, deși nu manifesta un comportament agresiv. Martorii susțin că unul dintre agenți i-a apăsat capul cu genunchiul, provocându-i leziuni traumatice și suferințe fizice și morale inutile. Ca urmare a agresiunii, bărbatului i s-a făcut rău și a fost necesară intervenția Ambulanței. Până la sosirea medicilor, acesta a rămas la pământ, încătușat, ulterior fiind transportat la spital.

FACIAS atrage atenția că cei doi polițiști au încălcat prevederile art. 20 lit. f) din Legea poliției locale nr. 155/2010, care stabilește că forța trebuie folosită proporțional cu situația de fapt. Din relatările martorilor și imaginile apărute în spațiul public, este evident că victima nu a fost agresivă, ceea ce face intervenția disproporționată și abuzivă.

FACIAS subliniază că modul nejustificat în care au acționat cei doi polițiști afectează grav încrederea cetățenilor în forțele de ordine și a Poliției Locale, instituție deja percepută cu scepticism de societatea românească.