Fotbalistul din Superligă care a fost condamnat la închisoare la 72 de ore după meci

Judecătoria Slobozia a decis, în 15 aprilie, condamnarea lui Florinel Valentin Ibrian la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

De asemenea, i se aplică și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, respectiv a dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 1 an, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii pe o durată de 2 ani, termen de supraveghere.

Ibrian trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, Judecătoria Slobozia, prin decizia sa, impune condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, Florinel Ibrian va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile. Au fost desemnate pentru acest lucru Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia şi Centrul de Plasament nr. 3 (DGASPC Ialomiţa) din Slobozia, ca entităţi din cadrul comunităţii unde urmează să execute obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii.

Decizia este cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.



Fotbalistul a fost prins băut la volan în 9 decembrie 2024, la ora 02:15, pe bulevardul Cosminului, din Slobozia.

Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat, la ora 02:15, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste condiții, Ibrain a fost condus la Spitalul de Urgență Slobozia, unde s-a procedat la recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei. Din buletinul de analiză toxicologică emis de Serviciul de Medicină Legală rezultă că acesta avea o alcoolemie de 1,40 g‰, la ora 02:45 şi de 1,21 g‰, la ora 03:45.

Audiat în calitate de suspect, Ibrian a recunoscut că a băut. El a spus că în jurul orei 02:00, deși consumase băuturi alcoolice cu o zi în urmă, în intervalul orar 15:30 - 21:00, respectiv 4-5 beri a câte 500 ml fiecare, a condus pe drum public, pornind de la Stadionul Municipal până pe bulevardul Cosminului, unde a fost depistat.

Totodată, la decizia magistraților a fost avută în vedere și declarația inculpatului din cursul judecății, prin care acesta a recunoscut fapta pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată şi a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc potrivit procedurii simplificate a recunoașterii vinovăției.

Fotbalistul a fost pe teren chiar în ultima etapă disputată de Unirea Slobozia. La meciul cu Petrolul, jucat pe 12 aprilie 2026, Ibrian a fost titular și căpitan al formației ialomițene, într-un joc pierdut de echipa sa cu 1-2.

În actualul sezon de SuperLiga, Ibrian a avut minute atât în sezonul regulat, cât și în play-out. A strâns apariții în șapte etape, cu un total de 459 de minute, iar cele mai recente prezențe au venit chiar în play-out, unde a bifat 55 de minute în etapa a 2-a, 72 în etapa a 3-a și 92 în etapa a 4-a.

Ibrian a mai ieșit în evidență și în sezonul regular. LPF l-a inclus în echipa ideală a etapei a 20-a, după meciul cu CFR, notând că a fost cel mai bun jucător al Unirii în partida în care ialomițenii au obținut un punct.

(sursa: Mediafax)