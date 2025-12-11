Fritz cere în Parlament „dărâmarea sistemului piramidal” din justiție

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis joi, într-o postare pe Facebook, că dezvăluirile din documentarul Recorder privind sistemul de influență din justiție trebuie să ajungă în Parlament și să ducă la reformarea radicală a legislației din domeniu.

El afirmă că actualele legi ale justiției sunt „rezultatul unui târg murdar între politicieni și oameni obedienți din justiție”, un aranjament care ar fi permis oprirea luptei anticorupție.

Fritz susține că efectele se văd în „prescrieri și achitări pe bandă rulantă”, precum și în ștergerea unor prejudicii de zeci de milioane de euro.

Liderul USR îl acuză pe fostul președinte Klaus Iohannis că ar fi permis aceste aranjamente, iar pe parlamentarii PSD și PNL că le-au validat prin vot.

Acesta reamintește că USR s-a opus acestor modificări, amintind demiterea fostului ministru al Justiției, Stelian Ion, despre care spune că a fost îndepărtat pentru că nu a acceptat „distrugerea independenței justiției”.

Fritz formulează patru solicitări concrete:



- demararea procedurii de demitere a procurorului-șef Marius Voineag, pe baza informațiilor apărute în documentar;

- un audit independent privind repartizarea aleatorie a dosarelor;

- promovări în magistratură exclusiv prin concurs;

- revenirea competenței pe cazurile de corupție la DNA.

Liderul USR îi cere premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, precum și partenerilor de guvernare, să susțină aceste măsuri.

El avertizează că, într-o justiție „capturată”, orice persoană poate deveni vulnerabilă, iar un proces poate ajunge „ruletă rusească”.

