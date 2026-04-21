Escrocheria cu „Interzis până la Înviere” care a lăsat o româncă fără economii”

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați pe 10 aprilie, în jurul orei 15:00, prin apel la 112, de către victimă, care a reclamat că a fost abordată pe strada 1 Decembrie 1918 de o femeie care „prin metoda ghicitului, a deposedat-o de 1.000 euro, oferindu-i, în schimb, într-un șervețel, mai multe bijuterii fără valoare, precizând că nu trebuie să desfacă șervețelul până în noaptea de Înviere”, potrivit IPJ Gorj.

În urma investigațiilor, la data de 18 aprilie, polițiștii au identificat o femeie de 75 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, bănuită de comiterea faptei.

Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Pe 20 aprilie, o a doua femeie, de 54 de ani, din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind bănuită de implicare în aceeași infracțiune.

Prejudiciul a fost recuperat de polițiști și restituit persoanei înșelate.

Anchetatorii atrag atenția asupra înșelăciunilor prin metoda „ghicitului”, în care victimele sunt abordate de persoane care pretind că pot rezolva probleme prin ritualuri sau practici oculte.

„Nicio persoană nu are puteri reale de a „rezolva” probleme financiare, de sănătate sau relaționale, prin ritualuri”, iar „escrocii profită de momente de vulnerabilitate (boală, pierderi, probleme familiale) ”, avertizează polițiștii.

Printre semnele de alarmă se numără solicitarea de bani sau bunuri, presiunea exercitată asupra victimei și cererea de discreție totală, însoțită de promisiuni de rezultate garantate.

Polițiștii recomandă oamenilor să nu ofere bani sau obiecte de valoare și să nu accepte astfel de „servicii” din partea unor persoane necunoscute.

