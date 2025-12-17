Proiect de lege: Neplata pensiei de întreținere va fi anchetată din oficiu ca violență economică

Inițiativa legislativă vizează modificarea articolului 378 din Codul penal, în scopul consolidării protecției copiilor și a persoanelor vulnerabile. Proiectul prevede ca acțiunea penală pentru infracțiunea de abandon de familie să nu mai fie condiționată de formularea unei plângeri prealabile, responsabilitatea declanșării procedurilor revenind statului, potrivit comunicatului de presă emis de Gorghiu.

„Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere nu reprezintă o simplă neînțelegere între foști parteneri, ci o formă gravă de violență economică, cu efecte directe asupra nivelului de trai, siguranței și demnității copilului și ale părintelui care îl îngrijește, în majoritatea cazurilor mama”, continuă comunicatul.

Deputatul a subliniat că neplata pensiei de întreținere se încadrează în definițiile prevăzute în articolul 3, litera a din Convenția de la Istanbul ratificată de România prin Legea nr. 30/2016 și Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

În forma actuală a Codului penal, infracțiunea de abandon de familie poate fi urmărită penal doar la plângerea prealabilă a victimei, într-un termen strict. „Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2020, s-a stabilit că termenul de 3 luni curge de la momentul cunoașterii săvârșirii faptei, respectiv de la expirarea perioadei de 3 luni de neplată”, se arată în comunicat, continuând că această condiționare are riscuri, printre care: „numeroase cauze sunt clasate ca tardive, obligații stabilite prin hotărâri judecătorești rămân neexecutate, victimele sunt sancționate pentru bună-credință, debitorii de rea-credință sunt încurajați să persiste în neexecutare”.

Prin proiectul de lege propus, plângerea prealabilă ar urma să fie eliminată, acțiunea penală să fie pusă în mișcare din oficiu, iar violența economică să fie tratată ca o problemă de interes public, nu una privată.

„Această inițiativă transmite un mesaj clar: obligațiile față de copii nu sunt opționale, iar privarea lor de mijloacele de trai reprezintă o formă de violență sancționabilă de stat”, se arată în încheierea comunicatului.

(sursa: Mediafax)