Grevă în justiție. Anunțul CSM: Fiecare instanță de judecată a stabilit cum își va desfășura activitatea

Potrivit unui comunicat al CSM, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor, desfășurate în perioada 26 - 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

„Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale”, transmite CSM.

Reprezentanții instituției precizează că informații suplimentare se găsesc pe portalul fiecărei instanțe de judecată.

La avizierul Curţii de Apel Bucureşti este afişat comunicatul judecătorilor prin care anunţă forma de protest: suspendarea soluţionării cauzelor până când proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor va fi retras. Lor li s-au alăturat şi grefierii.