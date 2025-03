Grindeanu despre descinderile din portul Constanța: „Acest Eldorado s-a terminat. Vinovații vor zbura!”

Grindeanu a amintit că în urmă cu trei ani spunea că „perioada romantică pentru unii s-a încheiat” și că „acest Eldorado pe care l-a reprezentat portul Constanța, în toți acești ani de după Revoluție, se termină”.

„Pare că acel avertisment al meu, din urmă cu trei ani, nu a fost înțeles. Eu nu vreau și nu sunt în postura de a avea verdicte. Am văzut amploarea acestui dosar. Am văzut că s-a lucrat foarte mult și-i felicit (pe procurori - n.r.). Îmi doresc ca acest semnal să fie înțeles de toată lumea. Să înțeleagă că dacă intrăm în această nouă zonă, lucrurile nu mai pot fi făcute sau nu se mai pot desfășura așa cum au fost învățați unii băieți deștepți din Constanța și nu numai”, a spus Grindeanu.

El a afirmat că se adresează „părții sănătoase” din administrația portului, „cea care a rămas în picioare, începând cu directorul general și continuând și cu ceilalți în jos”: „Să înțeleagă toți la rândul lor că ceea ce am spus în urmă cu trei ani, pare a fi mai mult decât valabil. Și anume că această perioadă de Eldorado s-a încheiat. Ca să facem și să vină investiții majore în portul Constanța e nevoie de un mediu corect. O administrație corectă care să nu intre în chestiuni așa cum le-am văzut în ceea ce am văzut în presă, când am văzut altundeva în stenograme și lucrurile apărute în presă”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Grindeanu a mai spus că deocamdată nu este nimeni vinovat, neexistând o sentință.

„Dar vă asigur că odată cu renegocirea CCM și în momentul în care vor intra într-o zonă în care există prima sentință, vor zbura (cei vinovați - n.r.). Toți din administrație vor pleca acasă. Cei care sunt parte din această caracatită. Să nu credeți că eu sau directorul general facem compromisuri din acest punct de vedere. Doar că orice om beneficiază de o anumită prezumție de nevinovoție. Dar vă asigur acest lucru. Că în momentul în care (...) există prima sentință, în defavoarea lor, acei oameni vor pleca acasă”, a mai spus Grindeanu.

Ancheta din Portul Constanța vizează o presupusă rețea de corupție în care ar fi implicate șpăgi de mii de euro. O informație deosebit de importantă menționată în acest caz este implicarea șefului PSD Constanța în ceea ce a fost numită „gruparea vameșilor".

(sursa: Mediafax)