Imaginea Irinei Loghin, folosită ilegal pe internet pentru reclame la medicamente

Aceasta a mers la poliție alături de avocaa sa, Katia Ciceală, întrucât un medicament pentru tensiune arterială este promovat pe internet folosindu-i imaginea, fără acordul său.

Escrocherie online

Mulți oameni au plătit mulți bani pentru acest tratament despre care producătorii susțin că nu are efecte adverse, având încrederea în renumele artistei de 86 de ani.

„Sunt foarte mulți oameni care au cumpărat deja acest medicament, el fiind promovat online și folosindu-se de imaginea doamnei Irina Loghin, care este o imagine credibilă, serioasă, atunci oamenii au cumpărat (...) Există dovezile la dosar, oameni care spun că au plătit foarte mulți bani, că medicamentul acesta nu are efect. Este promovat ca fiind un medicament pentru tratarea tensiunii arteriale, deci vă dați seama că sunt oameni care cumpăra acest medicament pe care noi l-am verificat.

Nici măcar nu este autorizat în România de nicio autoritate ca să poată fi comercializat, deci reprezintă un pericol pentru populație. Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa acestor nereguli, sursa celui care promovează. De altfel, ar trebui identificat vânzătorul până la urmă”, a explicat Katia Cicală, avocata Irinei Loghin, pentru România TV.