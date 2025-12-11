O judecătoare intervine în conferința de presă de la Curtea de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare"

„Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare", a spus judecătoarea Raluca Moroşanu.



„Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.



În documentarul „Justiţie capturată", judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.



Astfel, Laurenţiu Beşu declară că, după ce a venit la Curtea de Apel Bucureşti, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.



„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: 'Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului'. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (...) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel - n.r.) m-au asigurat că 'fii sigur că există o legătură'. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare", afirma judecătorul Beşu.



Ulterior, spune Laurenţiu Beşu, delegarea sa la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestaţie în dosarul lui Niculae Bădălău. La judecarea contestaţiei, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunţat de şeful de secţie de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea. AGERPRES