Judecătoarea Raluca Moroșanu rupe tăcerea la Curtea de Apel București: „Tot ce a spus Laurențiu Beșu e adevărat”

La doar câteva ore după publicarea investigației Recorder – Justiție capturată, Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă fără precedent. Judecătoarea Raluca Moroșanu, magistrat cu peste două decenii de experiență, a ieșit public pentru a confirma acuzațiile colegului său Laurențiu Beșu privind presiunile din interiorul instituției. Declarațiile ei au împărțit colectivul în două tabere și au alimentat protestele deja izbucnite în Capitală.

Conferință de presă tensionată la CAB: „Tot ce a spus Laurențiu Beșu e adevărat”

Conferința a început la ora 12.00, într-un context exploziv generat de reacțiile publice la dezvăluirile Recorder. Prima care a luat cuvântul a fost judecătoarea Raluca Moroșanu, care a oferit o declarație rară ca fermitate în rândul magistraților.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună”, a afirmat Moroșanu.

Aceasta a acuzat conducerea Curții de presiuni constante, atmosferă „toxică și încordată” și „teroare cu acțiuni disciplinare”.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem”, a continuat magistrata, subliniind că doar o parte dintre colegi îndrăznesc să o susțină.

Cine este Raluca Moroșanu – magistrat cu 26 de ani experiență și rol cheie în instanțele penale

Raluca Moroșanu este judecător la Curtea de Apel București, Secția I Penală, unde activează de aproape 20 de ani. A soluționat dosare complexe, inclusiv cauze de corupție și infracțiuni economice, și a fost președinte al unor completuri importante.

Pe lângă activitatea de instanță, are un profil academic solid: este formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, contribuind la formarea profesională a magistraților și grefierilor timp de aproape 15 ani.

A semnat și co-semat lucrări de referință în domeniul penal și procesual penal, printre care:

Codul de procedură penală comentat (2024)

Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni (2014)

Executarea hotărârilor penale (2007)

Aspecte controversate în materia grațierii (2007)

Studii despre violența în familie și sistemul judiciar (2007)

Este, de asemenea, membră în comisii de specialitate care au contribuit la modernizarea Codului de procedură penală, potrivit editurii Hamangiu.

Implicarea în dosare cu impact național

Moroșanu s-a remarcat și prin implicarea în dosare mediatizate: în martie 2015, împreună cu judecătoarea Radu Adina Adriana, l-a condamnat pe Dan Diaconescu la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru șantaj, potrivit luju.ro. În același dosar, a dispus pedepse pentru alți realizatori OTV, precum Petru Dorel Pârv și Mihai Ghezea. În 2014, a respins contestația lui Nicușor Constantinescu privind arestarea preventivă, conform ZiuaConstanta.

Declarațiile care au zguduit sistemul: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”

Mesajul transmis public de Moroșanu a avut un ecou puternic:

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă”, a spus magistrata.

Aceasta a simțit nevoia să clarifice și o serie de acuzații lansate în trecut:

„Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

Reacția conducerii Curții de Apel

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat că instituția va solicita verificarea oficială a tuturor acuzațiilor:

„Cerem public tuturor organismelor să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut.”