Atac furibund la Atena: O deputată o acuză pe Kövesi de metode „securiste” și jignește poporul român

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune SKAI, în dimineața zilei de miercuri, 22 aprilie, în contextul vizitei șefei Parchetului European la conducerea politică a Ministerului Justiției din Grecia, potrivit presei elene.

Sofia Voultepsi a criticat-o pe Laura Codruța Kovesi, făcând referiri la originea sa și la sistemul din România.

„Provine dintr-o țară care, repet, (n.r. Kovesi) nu are o tradiție de separare a puterilor în stat, motiv pentru care a încercat să realizeze o reînnoire în afara consiliului judiciar, așa cum s-a întâmplat în propria țară alaltăieri și se întâmplă acum, prin ea însăși. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fi plasat în acest prim parchet care a pus bazele un procuror din Franța, care îl cunoaște pe Montesquieu și știe că nu se poate amesteca și să spună că ați încălcat legea voastră care prevede consiliu judiciar.”

În continuarea intervenției, deputata a făcut legături cu perioada comunistă din România, invocând regimul lui Nicolae Ceaușescu.

„Dacă luați de la Ceaușescu… Aceste lucruri sunt foarte recente în România, va dura mult să se redreseze.”

Ulterior, Sofia Voultepsi a continuat criticile, comparând situații din Grecia cu alte cazuri și exprimându-și poziția față de sistemul de justiție.

„Eu nu vreau justiție de tip Ceaușescu în Grecia. Când regimul Ceaușescu a căzut, avea 500.000 de securiști (Serviciul de Securitate al Statului) și avea și copii care își turnau și spionau proprii părinți în casele lor. Aceste lucruri nu dispar așa ușor. Acești 500.000 de securiști au mers undeva, s-au infiltrat pe undeva”, a afirmat deputata.

Declarațiile vin pe fondul scandalului OPEKEPE 2, care a generat reacții în rândul unor parlamentari ai partidului de guvernare Noua Democrație. Intervenția Sofiei Voultepsi a avut loc în aceeași zi în care ministrul Justiției din Grecia a transmis că guvernul oferă sprijin deplin Parchetului European și activității conduse de Laura Codruța Kovesi.

(sursa: Mediafax)