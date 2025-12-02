Fostul senator Marius Isăilă a fost trimis în judecată în dosarul mitei de 1 milion de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Este vorba despre fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24 octombrie 2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii CN Romtehnica SA, cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată din Bulgaria.

DNA arată că infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

La momentul punerii în mișcare a acțiunii penale, Ionuț Moșteanu, atunci ministru al Apărării, a declarat că „o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană”, susținând că este martor în dosar.

(sursa: Mediafax)