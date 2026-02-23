Bărbatul care a agresat un medic în timpul unei resuscitări la Borșa a fost arestat

Magistrații au dispus luni arestarea preventivă a bărbatului care vineri a agresat un medic la Compartimentul de Primiri Urgențe Borșa, a anunțat IPJ Maramureș.

Bărbatul a fost ajuns în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Maramureș.

Cercetările în acest caz au început după ce vineri seara polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Din verificări a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia, au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere.

Bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe și distrugere.

Incidentul a atras atenția Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), care a arătat că astfel de fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ci reprezintă un semnal de alarmă care impune fermitate, responsabilitate și aplicarea neîntârziată a legii.

(sursa: Mediafax)