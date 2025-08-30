Ministrul Justiției spune că greva magistraților NU este premisă de lege

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   14:20
Sursa foto: Hepta/Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că protestele anunțate de magistrați nu pot fi considerate grevă deoarece legea nu permite acest lucru, precizând că nici greva mascată nu este acceptată.

„Până acum, Ministerul Justiției nu a primit nicio notificare oficială despre un protest general, organizat și clar definit", a afirmat Marinescu, la emisiunea Insider politic de la Prima TV.

Referitor la plata magistraților, ministrul a susținut că pentru ca un magistrat să fie cât mai incoruptibil pe parcursul carierei este necesar să beneficieze de  o pensie bună.

„Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare. Este esențial ca salariul și pensia să fie cât mai apropiate", a explicat Marinescu.

Demnitarul a apreciat că a fost pozitivă implicarea președintelui, Nicușor Dan, atunci când în spațiul public s-a discutat despre drepturile magistraților.

