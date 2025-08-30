Ministrul Justiției spune că greva magistraților NU este premisă de lege

„Până acum, Ministerul Justiției nu a primit nicio notificare oficială despre un protest general, organizat și clar definit", a afirmat Marinescu, la emisiunea Insider politic de la Prima TV.

Referitor la plata magistraților, ministrul a susținut că pentru ca un magistrat să fie cât mai incoruptibil pe parcursul carierei este necesar să beneficieze de o pensie bună.

„Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare. Este esențial ca salariul și pensia să fie cât mai apropiate", a explicat Marinescu.

Demnitarul a apreciat că a fost pozitivă implicarea președintelui, Nicușor Dan, atunci când în spațiul public s-a discutat despre drepturile magistraților.