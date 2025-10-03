Secretarul unei comune din Timiș lua mită ca să elibereze de urgență acte de stare civilă

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul S.M.D. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

În perioada 18 august–11 septembrie 2025., în calitate de funcționar public (secretar) a primit în repetate rânduri (6 acte materiale) între 100 de lei și 500 de lei pentru eliberarea de urgență a unor documente de stare civilă, printre care certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces, acte care intră în îndatoririle sale de serviciu.

În acest caz, polițiștii au făcut trei percheziții la reședința și la locuința inculpatului, precum și la sediul Primăriei comunei Chevereșu Mare.

Funcționarul a fost reținut, iar joi procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

(sursa: Mediafax)