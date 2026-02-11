x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Pedeapsă mai mică pentru 'Profesorul de genii' - 7 ani şi 10 luni închisoare pentru violarea a doi minori

Pedeapsă mai mică pentru 'Profesorul de genii' - 7 ani şi 10 luni închisoare pentru violarea a doi minori

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   16:15
Pedeapsă mai mică pentru &#039;Profesorul de genii&#039; - 7 ani şi 10 luni închisoare pentru violarea a doi minori
Sursa foto: Facebook/La judecarea apelului, CAB i-a scăzut pedeapsa la 7 ani şi 10 luni, iar despăgubirile au fost reduse la 30.000 de euro

 "Profesorul de genii" - Kristof Lajos - a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucureşti la 7 ani şi 10 luni închisoare pentru viol, victime fiind doi fraţi minori.

Iniţial, el primise la Judecătoria Sectorului 4 o pedeapsă de 13 ani şi 3 luni închisoare şi plata unor despăgubiri de 100.000 de euro către copiii agresaţi.

La judecarea apelului, CAB i-a scăzut pedeapsa la 7 ani şi 10 luni, iar despăgubirile au fost reduse la 30.000 de euro (10.000 euro pentru un copil şi 20.000 de euro pentru fratele lui).

În luna iulie 2024, poliţişti de la Secţia 26 l-au prins în flagrant pe Kristof Lajos, în vârstă de 39 de ani, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un minor, în vârstă de 14 ani, în Sectorul 4.

Din cercetări a rezultat că bărbatul l-ar fi ademenit pe adolescent în apartamentul lui, cu scopul de a întreţine raporturi intime, prin oferirea unor sume de bani ori promiterea altor beneficii.

Conform unor articole din presă, băiatul provenea dintr-o familie numeroasă, ai cărui părinţi erau despărţiţi.

Ulterior, anchetatorii au descoperit că Kristof Lajos l-a violat şi pe fratele adolescentului.

Kristof Lajos se autodescrie ca 'mentor de top, dramaturg, scriitor, profesor' şi a înfiinţat o şcoală de mentorat pentru copiii dotaţi, şcoală care nu era însă acreditată de Ministerul Educaţiei.

În realitate, el nu are studii superioare, fiind absolvent de opt clase.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pedeapsai mica profesor genii închisoare violare minor
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri