Pedeapsă mai mică pentru 'Profesorul de genii' - 7 ani şi 10 luni închisoare pentru violarea a doi minori

Sursa foto: Facebook/La judecarea apelului, CAB i-a scăzut pedeapsa la 7 ani şi 10 luni, iar despăgubirile au fost reduse la 30.000 de euro

"Profesorul de genii" - Kristof Lajos - a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucureşti la 7 ani şi 10 luni închisoare pentru viol, victime fiind doi fraţi minori.