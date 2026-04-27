Percheziții la persoane care ar fi preluat și republicat știri fără drept

Potrivit IPJ Gorj, perchezițiile au fost făcute de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Crimimalității Economice la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice.

Din cercetări a reieșit că, din 2023 și până în prezent, acestea ar fi exploatat o rețea de site-uri de știri, prin intermediul cărora ar fi preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei.

Polițiștii spun că ar fi create „site-uri oglindă”, prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

