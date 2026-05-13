Surse. Percheziții la vârful Parchetului Curții de Apel Constanța: procurorul general și un alt magistrat, vizați într-un dosar de corupție

Descinderi la Parchetul Curții de Apel Constanța: anchetă de corupție cu doi procurori vizați

Procurorii din cadrul unei structuri speciale efectuează percheziții la doi magistrați importanți din Constanța, într-un dosar care vizează posibile fapte de corupție, potrivit unor surse judiciare. Ancheta se află în desfășurare, iar descinderile au loc atât la sediul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cât și la domiciliile persoanelor vizate, potrivit Mediafax.

Sursele citate indică faptul că acțiunea vizează suspiciuni de corupție în rândul unor procurori cu funcții de conducere, iar investigațiile sunt în plină desfășurare.

Parchetul General anunță perchezițiile făcute de procurori: „În cursul zilei de astăzi, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziție domiciliară. Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026. În cadrul acestor activități sunt vizate mai multe persoane, față de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracțională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte și participația fiecăreia dintre acestea”.

Cine sunt magistrații vizați de anchetă

În centrul acestui dosar se află Gigi Valentin Ștefan, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și Teodor Niță, procuror în cadrul aceleiași instituții.

Potrivit informațiilor disponibile, ancheta vizează posibile fapte de corupție, însă până în acest moment nu au fost comunicate oficial detalii suplimentare privind natura exactă a acuzațiilor.

Context profesional și decizii anterioare

Gigi Valentin Ștefan a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în structurile de parchet din Constanța. În august 2024, Secția pentru Procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins o propunere privind numirea sa în funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Aceste decizii anterioare sunt readuse în atenție în contextul actualei anchete, însă nu există o legătură oficială stabilită între ele și dosarul de corupție aflat în instrumentare.

Legături cu dosarul lui Lucian Duță

Numele celor doi magistrați a apărut anterior în spațiul public în legătură cu dosarul fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță.

În motivarea unei condamnări, unele instanțe au făcut referiri la presupuse acțiuni de presiune asupra unor martori, acuzații care au vizat indirect cei doi procurori. Aceștia au respins ferm orice implicare și au susținut că este vorba despre interpretări eronate.

Ulterior, magistrații constănțeni au depus o plângere disciplinară la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva judecătorilor care au formulat respectivele afirmații.

Ancheta este în desfășurare

Surse judiciare afirmă că perchezițiile sunt în continuare în desfășurare, iar anchetatorii ridică documente și probe relevante pentru cauză. Deocamdată, autoritățile nu au emis un comunicat oficial privind calitatea procesuală a persoanelor vizate sau eventuale măsuri preventive.