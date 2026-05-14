Constanța, epicentrul unui dosar exploziv de corupție. Bani ascunși, vile și supermașini. Au fost găsiți 165.000 de euro în biroul și mașina unui procuror

Percheziții la Constanța: procurori vizați de acuzații de corupție, bani cash și afaceri controversate. Descinderi de amploare la malul mării

Secția de procurori din cadrul CSM a avizat solicitarea SUPC privind eventuale măsuri de reținere în cazul a doi procurori constănțeni. Este vorba despre Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, suspectați de posibila săvârșire a unor fapte de corupție, potrivit unor surse judiciare.

Marți dimineață, Constanța a devenit scena unei operațiuni de amploare desfășurate de procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Structura specializată investighează, între altele, infracțiuni comise de magistrați.

Anchetatorii au descins cu 13 mandate de percheziție, emise de Înalta Curte și avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

„Noaptea cea lungă” a perchezițiilor

Prima oprire a anchetatorilor a fost la domiciliul procurorului Teodor Niță, unul dintre cei mai cunoscuți magistrați constănțeni, implicat de-a lungul timpului în dosare complexe coordonate la nivel european, potrivit Constanta.info.

Perchezițiile au durat peste șase ore, încheindu-se aproape de miezul nopții. Ulterior, procurorul a apărut în fața presei cu o atitudine relaxată, declarând:

„Dumnealor s-au purtat impecabil. Au plecat așa cum au venit, nu există nicio formă de acuzație. Au venit, au verificat, au plecat. Lucrurile sunt foarte calme și liniștite.”

Deși declarația sugerează o situație lipsită de tensiune, durata intervenției și natura mandatului ridică semne de întrebare în contextul anchetei.

Descindere prelungită la domiciliul lui Gigi Valentin Ștefan

A doua intervenție a procurorilor a vizat locuința fostului procuror general Gigi Valentin Ștefan, care a condus ani la rând parchetele importante din Constanța.

Aici, perchezițiile s-au extins pe durata întregii nopți. Anchetatorii au verificat camerele locuinței, dar și mai multe autovehicule.

Banii care nu apar în declarații

În cadrul perchezițiilor, anchetatorii ar fi descoperit sume semnificative de bani în numerar: 130.000 de euro în birou și 35.000 de euro într-un autoturism.

În total, aproximativ 165.000 de euro cash, sumă care depășește de mai multe ori venitul anual declarat al magistratului.

În 2023, acesta ar fi raportat un venit de aproximativ 325.432 de lei (aproximativ 65.000 de euro), potrivit datelor publice.

Averea declarată oficial include un teren agricol în județul Călărași și un autoturism BMW din 2016. Fără alte bunuri semnificative sau economii declarate.

Vile, firme și discrepanțe majore

În paralel, investigații jurnalistice anterioare indică existența unei vile spectaculoase pe malul lacului Siutghiol, în zona Mamaia, cu pontoane proprii și suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Potrivit unei investigații Rise Project din 2018, proprietatea ar fi fost deținută de Gigi Valentin Ștefan și transferată ulterior pe numele fostei soții, Monica Ștefan, în contextul unui divorț descris de surse locale drept unul „de ochii lumii”.

„Viața pe care declarația de avere n-o știe”

În paralel, familia fostei soții este implicată în mai multe companii cu activitate în domeniul construcțiilor și al deșeurilor, unele dintre ele raportând profituri semnificative.

Fiul procurorului ar fi circulat, potrivit informațiilor din spațiul public, cu autoturisme de lux înregistrate pe diverse firme, inclusiv BMW M5 și McLaren GT, vehicule evaluate la sute de mii de euro.

De asemenea, sunt menționate și alte autovehicule de lux, precum Lamborghini, înmatriculat pe o societate comercială.

Schema din zona deșeurilor și contracte publice

În centrul investigațiilor se află și activitatea UCG Construcții Ecologice SRL, firmă înregistrată în județul Constanța, implicată în depozitarea de deșeuri inerte.

Inițial cu activitate redusă, compania ar fi cunoscut o expansiune semnificativă după schimbări în acționariat, moment în care au fost semnate contracte importante cu instituții publice locale.

Diferențele de preț între operatori au atras atenția: 85 de lei pe tonă la UCG, comparativ cu 3 lei pe tonă la alte facilități publice.

„Am fost astazi chemat de clientul Learciu Daniel…”

În cadrul anchetei mai largi, au avut loc descinderi și la instituții publice din Constanța, inclusiv la Apele Române – Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral și la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR).

Un avocat implicat în proceduri a declarat:

„Am fost astazi chemat de clientul Learciu Daniel pe care l-am reprezentat în cadrul unei percheziții ce a avut loc la sediul AFIR Constanța. Ocazie cu care s-au verificat s-au căutat anumite documente numai de anchetatori știute și care nu au fost găsite”

Acesta a mai adăugat:

„Clientul meu mi-a comunicat și a comunicat organelor de anchetă că nu are nicio legătură, lucru care s-a constatat și la finalul percheziției. (…) Ulterior, organele de anchetă au părăsit sediul ca și clientul meu, de altfel, fiecare în direcția lui, iar eu de asemenea, în direcția pe care am avut-o ulterior”

O anchetă în desfășurare

Potrivit surselor judiciare, investigația SUPC rămâne deschisă, iar perchezițiile recente ar putea reprezenta doar o etapă dintr-un dosar complex care vizează posibile fapte de corupție în zona administrației și a contractelor publice din Constanța.

Autoritățile nu au anunțat încă măsuri preventive în acest caz, iar ancheta este în desfășurare.