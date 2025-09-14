Zi plină de incidente pentru polițiștii români

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, numai în cursul zilei de sâmbătă, au fost organizate 435 de acțiuni și s-a intervenit la 3.079 de evenimente, dintre care 2.666 au fost sesizate prin 112.

În urma verificărilor, polițiștii au depistat 21 de persoane urmărite național și internațional și au dispus 59 de măsuri preventive în cauzele instrumentate.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 10.029 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5 milioane de lei.

În domeniul rutier, polițiștii au constatat 135 de infracțiuni, au reținut 676 de permise de conducere, 226 pentru viteză și 65 pentru conducere sub influența alcoolului și au retras 442 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii „Blocada”, au fost constatate 32 de infracțiuni la regimul circulației, reținute 309 permise de conducere , dintre care 37 pentru alcool și 113 pentru viteză și au fost retrase 221 de certificate de înmatriculare.

(sursa: Mediafax)