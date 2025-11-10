x close
Un fals preot din Hunedoara i-a vândut unei femei oale și cuțite pe care a cerut 800 de euro

de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   18:15
Polițiștii din Lupeni, județul Hunedoara, fac cercetări într-un caz de înșelăciune, după ce o femeie din localitate a reclamat că a fost păcălită de un individ care s-a prezentat ca fiind „preot”.

Polițiștii au stabilit că în cursul zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 11:00, femeia, în vârstă de 70 de ani, se afla în zona centrală a municipiului Lupeni, când a fost abordată de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Acesta s-a recomandat ca „preot” și s-a oferit să o ducăpână acasă, spunând că dorește să îi dăruiască niște obiecte.

Ajuns la domiciliul femeii, bărbatul i-a prezentat mai multe cutii care conțineau oale și cuțite, convingând-o să plătească 800 de euro pentru două seturi de vase și trei seturi de cuțite.

După încasarea sumei, falsul preot a părăsit locuința.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lupeni, a fost identificat un bărbat de 29 de ani, din județul Mureș, bănuit de comiterea faptei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: preot fals oale cutite
